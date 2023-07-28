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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde arazi yangını: 3 dönem ekili alan zarar gördü

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde çıkan arazi yangınında yaklaşık 3 dönem ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan arazi yangınında yaklaşık 3 dönem ekili alan zarar gördü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A. ve İ.A., isimli şahıslara ait arpa, buğday eli araziden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek çevredeki diğer arazilere sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar İtfaiye Güncel Haberler

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