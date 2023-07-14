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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı

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K.Ç.K, (47) idaresindeki 34 PG 0078 plakalı otomobil, Ümraniye köyü yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki M.B, (42), G.K, (37) Y.S.B, (10), S.M.K, (10) ile M.D.K. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

K.Ç.K, (47) idaresindeki 34 PG 0078 plakalı otomobil, Ümraniye köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki M.B, (42), G.K, (37) Y.S.B, (10), S.M.K, (10) ile M.D.K. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Devlet Hastanesi Karahisar Ümraniye Güncel Haberler

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