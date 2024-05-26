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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

K.K (53) idaresindeki 06 HBN 74 plakalı otomobil, ilçenin Yüreğil kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.K (26), E.S.K (21) ve H.B.K Emirdağ Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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