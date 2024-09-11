Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Ekizce köyünde devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede kazma, kürek, el dedektörü ve demir parçası ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ekizce köyünde devriye görevi yaptığı sırada izinsiz kazı yapanları fark etti.
Ekipler, olay yerinden kaçan T.Y. ile Ö.K'yi yakaladı.
Yapılan incelemede bölgede, kazma, kürek, el dedektörü ve demir parçası ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilere işlem uyguladı.