Afyonkarahisar'ın Ekmek Kadayıfı Türkiye Genelinde Dağıtılıyor

Afyonkarahisar'ın Ekmek Kadayıfı Türkiye Genelinde Dağıtılıyor
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Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti ekmek kadayıfı, Kurban Bayramı öncesinde Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderiliyor. Üretici Bekir Pancar, gelen siparişleri tamamladıklarını ve tatlının manda kaymağı ile tüketilmesini önerdiklerini belirtti.

Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli lezzeti ekmek kadayıfı, Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor

Yenice Mahallesi Afyonkarahisar çevre yolundaki iş yerinde ekmek kadayıfı üreten Bekir Pancar, AA muhabirine, Kurban Bayramının tatlısız olamayacağını söyledi.

Ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da şerbetli özel tatlılar arasında olduğunu belirten Pancar, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı haftası dolayısıyla gelen ekmek kadayıfı siparişlerini de tamamladık. Türkiye'nin dört bir tarafına, soğuk zincirle (köpük ve buz kalıbı) kargoyla adreslere gönderdik. Bayram sabahı ağızlar ekmek kadayıfla tatlanacak. Manda kaymağıyla tüketilmesini tavsiye ediyoruz. "

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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