Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a "Zafer Halk Yürüyüşü" ile başladı.

Daha sonra Anıtpark'ta saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, törende yaptığı konuşmada, her yıl Afyonkarahisar'ın kurtuluşu ve Zafer Haftası etkinliklerinin çok büyük gurur ve coşkuyla yeni etkinlikler eklenerek devam ettiğini söyledi.

Bu coşkuyu, gururu, muhabbeti ve sevgiyi paylaşan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini kaydeden Yiğitbaşı, "Milli ve manevi değerler üzerinden ayrıştırılmayı, ötekileştirilmeyi asla doğru bulmuyorum. Bu ülke milli manevi değerler ve milli şahsiyetler üzerinden geçmişte çokça ayrıştırıldı. Bizler böylesine güzel, böylesine coşku dolu bayram ve kurtuluş günlerinde birlik beraberliğimizi daha da pekiştirecek, birbirimize daha fazla kenetlenecek ve sarılacak hikayeler inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Burcu Köksal da bu toprakların, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve Türk milletinin yeniden doğduğu "zaferin şehri" olduğunu vurguladı.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, 103 yıl önce milletin azim ve kararlılığıyla düşman işgalinden kurtarılan Afyonkarahisar'ın, bugün hala aynı gurur ve heyecanla ayakta olduğunu belirten Köksal, şöyle konuştu:

"27 Ağustos, yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil; aynı zamanda bir milletin geleceğe olan inancının, bağımsızlık tutkusunun ve özgürlük kararlılığının sembolüdür. Şu an önünde konuşma yaptığım, Afyonkarahisar'ın kalbinde, şehrin en kıymetli hazinelerinden biri olan Zafer Müzesi, o zamanlarda büyük anlara tanıklık etmiştir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa burada aynı çatı altında tarih yazmıştır. Büyük Taarruz'un planları yapılmış, düşman ordusunu bozguna uğratma kararları işte bu tarihi binada alınmış ve bağımsızlık yolunda milletimizin kaderi burada şekillenmiştir. Planların üzerine Kocatepe'de 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece taarruza başlanmış ve devamında Türk milletinin hafızalarına kazınmış Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, 'Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!' sözü, vatanın kalbi Afyonkarahisar'da yankılanmıştır."

Tören, halk oyunlarının gösterileri, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri, AKSUNGUR ve AKINCI Milli İnsansız Hava Araçlarının Uçuşları ve komandoların geçişinin ardından sona erdi.

Törene, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve Baro Başkanı Melehat İpek Yılmaz Göktürk de katıldı.