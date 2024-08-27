Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Program, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, Taş Medrese'den Anıtpark'a, "Zafer Halk Yürüyüşü"yle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, programda, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin, Kocatepe'de yakılan Büyük Taarruz kıvılcımından sonra zaferle taçlandığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın, Atatürk'ün deyimiyle, son büyük zaferin kilidi olduğunu aktaran Köksal, "Kurtuluş Savaşımız, güçsüzlük nedir bilmeyen şanlı bir milletin, 10 bin yıllık tarihinde yazdığı destanların bir özeti gibidir. Yine Atatürk'ün deyimiyle, dahili ve harici bedhahlara karşı topyekun verdiğimiz mücadele, mazlum milletlere de örnek olmuştur." diye konuştu.

Köksal, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin, Afyonkarahisar'dan yakıldığını belirterek, yılmaz bir Atatürk milliyetçisi ve Cumhuriyet kadını olarak, bu meşaleyi taşımaktan onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı merasim ekibinin silahlı hareketleri ve Jandarma Genel Komutanlığı helikopterinin üzüm salkımı gösterisi sunuldu.

Halk oyunları gösterilerinin ardından program sona erdi.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun katıldı.