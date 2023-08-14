Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

Dinar ilçesi Pınarlı köyü sınırlarında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Dinar ilçesi Pınarlı köyü sınırlarında dün saat 16.30 sularında ormanda yangın çıktı. Yangın bölgesine yönlendirilen ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Dinar, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ilçeleri ve Tatarlı beldesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Afyonkarahisar, Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli'den giden itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı. Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, 3 uçak, 3 helikopterin çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. (DHA)