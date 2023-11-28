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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve sürücüler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Haydarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.U., idaresindeki 03 FU 116 plakalı otomobil, M.K., yönetimindeki 06 BKN 065 plakalı araçla çarpıştı. Kazada savrulan otomobillerden birisi yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Kazada her iki aracın sürücüleri de yaralanırken, yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Haydarlı Yaralanma Trafik Kazaları Güncel Haberler

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