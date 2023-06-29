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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ile Dinar ilçesindeki kazalarda 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ile Dinar ilçesindeki kazalarda 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

İ.K, idaresindeki 03 ADK 081 plakalı traktör, Çobanlar ilçesi Akkoyunlu köyünde sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.K, Çobanlar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir başka kazada ise A.D'nin kullandığı tescilsiz motosiklet, Tatarlı beldesindeki bir eve çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki H.İ.B, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ile Dinar ilçesindeki kazalarda 4 kişi yaralandı

İ.K, idaresindeki 03 ADK 081 plakalı traktör, Çobanlar ilçesi Akkoyunlu köyünde sulama kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.K, Çobanlar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir başka kazada ise A.D'nin kullandığı tescilsiz motosiklet, Tatarlı beldesindeki bir eve çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile motosikletteki H.İ.B, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Akkoyunlu Karahisar Tatarlı Güncel Haberler

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