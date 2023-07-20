Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik ve asayiş denetimi yapıldı

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimde sürücülerin alkol ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı, araçların evrakları da incelendi. Toplamda 103 araç sorgusu ve sürücülerin alkol testleri yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde sürücülerin alkol ve emniyet kemeri kontrolleri yapılırken ayrıca araçların evraklarına da bakıldı. Yapılan denetimde 103 araç sorgusu ve sürücülerin alkol testleri yapıldı. - AFYONKARAHİSAR