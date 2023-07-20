Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik ve asayiş denetimi yapıldı

Güncel Haberler

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimde sürücülerin alkol ve emniyet kemeri kontrolleri yapıldı, araçların evrakları da incelendi. Toplamda 103 araç sorgusu ve sürücülerin alkol testleri yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Denetimde sürücülerin alkol ve emniyet kemeri kontrolleri yapılırken ayrıca araçların evraklarına da bakıldı. Yapılan denetimde 103 araç sorgusu ve sürücülerin alkol testleri yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Hisarcık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title