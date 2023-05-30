Afyonkarahisar İl Müftülüğü, deprem bölgesine gönüllü ekip gönderdi

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı kurumlarda görevli personellerden oluşan bir ekip deprem bölgesine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında görevli hocalar ve manevi rehberlerden oluşan gönüllü ekibi, Hatay'da devam eden eğitim ve manevi rehberlik faaliyetlerine destek vermek üzere dualarla uğurlandı. Afyonkarahisar İl Müftülüğünden bölgeye gönderilen ekipler ilgili yapılan açıklamada ise "Deprem bölgesinde hizmet eden gönüllü hocalarımız başta olmak üzere, millet olarak ilk günden itibaren depremzede vatandaşlarımızın yanında olan, maddi ve manevi açıdan desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR