Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aşure Günü Programı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından düzenlenen 'Aşure Günü' programı Engelsiz Kur'an Kursu konferans salonunda gerçekleşti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 'Muharrem Ayı, Aşure, Hicret ve Biz' konulu söyleşi yapıldı. Program aşure ikramıyla sona erdi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 'Aşure Günü' programı düzenlendi.

Engelsiz Kur'an Kursu konferans salonunda gerçekleşen ve ev sahipliğini Engelli Koordinatörlüğünün üstlendiği program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Sinan Kazancı, Kur'an kursu öğreticileri ve kadın gönüllülerinin katıldığı programda, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç tarafından ' Muharrem Ayı, Aşure, Hicret ve Biz' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Programa katılan Kazancı günün anlam ve önemine değinerek, katılım sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Program, aşure ikramıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR