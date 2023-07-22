Afyonkarahisar İhsaniye'de çıkan yangında 30 dekar buğday heba oldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Beyköy'de çıkan 2 ayrı yangında, ekili yaklaşık 30 dekar buğday heba oldu. Köyün iki ayrı yerinde, biçerdöğer ve balya makinesinden kaynaklandığı belirtilen yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekiplerinin de yardımı ile alevler daha da büyümeden söndürüldü. Çıkan yangınlarda 6 kişiye ait olduğu belirtilen tarlalardaki 30 dekara yakın ekili buğday yandı.