Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı Güncel Haberler Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ekim ayı toplantılarının ilk oturumu başkan Burhanettin Çoban başkanlığında yapıldı. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ekim ayı toplantılarının ilk oturumu başkan Burhanettin Çoban başkanlığında yapıldı. Açılış ve yoklamanın ardından Valilik makamından gelen gündem dışı teklif meclis üyelerine okunarak ilgili komisyonlara havale edildi. Toplantıda İl Özel İdaresi bünyesinde kurulması planlanan Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu için kadro tahsisini içeren teklif meclis üyelerine okundu. Teklif, ilgili komisyonlarda görüşülerek tekrar mecliste oylanacak. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. Toplantının 2. oturumu yarın yapılacak. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Bayer Burhanettin Çoban Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar İGM toplantıları başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.