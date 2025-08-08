Afyonkarahisar İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar çevresinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.