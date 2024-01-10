Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'ndan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında, demokrasinin ve özgürlüklerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyunun doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirilmesini sağlayan en önemli araçlardan biri olduğunu belirtti.

Bu görevi büyük bir özveri ve sorumlulukla yerine getiren gazeteciler, toplumun sesi olmanın yanı sıra, kamuoyunun bilinçlendirilmesinde ve toplumsal sorunların çözümünde de önemli rol oynadığını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, kentteki spor faaliyetlerinin ve sporcularımızın tanıtımı, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması noktasında basın mensuplarımızla iş birliği içinde çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, başta Afyonkarahisar'daki basın mensupları olmak üzere, tüm gazetecilere meslek hayatlarında başarılar diliyorum."