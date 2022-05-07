Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı - Haberler

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Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı

AA - Mustafa Bayer - Güncel
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Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Genel Kurulu yapıldı

Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığına Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün seçildi.

Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığına Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün seçildi.

ESOB yerleşkesinde bulunan spor salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Bekir Gündoğdu yaptı.

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Abdülkadir Konak ile Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün aday oldu.

Kullanılan oyların 153'ünü alan Üstün, ESOB başkanı seçildi.

Konak ise 125 oyda kaldı.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

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