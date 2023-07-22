Afyonkarahisar Emirdağ'da İki Grup Arasında Kavga

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis müdahalesiyle ayrıldı. İddiaya göre, iki gün önce ismi öğrenilemeyen bir kişi, Yenimahalle'deki bir kafede 'aile yerine' oturması üzerine işletme çalışanları ile tartıştı. Tartışma sonrası kafeden ayrılan kişi, yakınları ve arkadaşlarından oluşan kalabalık grupla tekrar kafeye gelerek işletme çalışanlarıyla kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılan kavgada yakalanan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Öte yandan iki grubun kavgası ve polis ekiplerinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.