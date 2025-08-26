Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da 6-7 Eylül'de 8. kez dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yarışlar öncesi hazırlıklar sürüyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 8 yıldır Dünya Motokros Şampiyonası'nı (MXGP), Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın çok önemli bir lokasyon olduğunu belirten Akülke, "Sporun, turizmin, termalin başkenti. Afyonkarahisar'ı uluslararası arenada ve Türkiye'de motokrosun başkenti olarak tanımlıyoruz. 'Spor, turizmin geleceğidir' sloganıyla organizasyonları gerçekleştirdik." dedi.

Afyonkarahisar'ın spor turizmi için dünyada motor sporlarında bilinen bir şehir olarak adlandırıldığını anlatan Akülke, şampiyonanın kentin ve ülkenin spor turizmine güç verdiğini dile getirdi.

"Artık uluslararası spor diplomasisinde çok önemli yere sahip"

Akülke, şampiyonanın birçok ülkeden takip edildiğini, yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisinin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Her kıtada yapılan yayın, spor turizminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dünya Motokros Şampiyonası, yerinde izleyicileriyle her yıl büyüyen bir kitleyi ağırlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası sadece spor turizmi anlamında değil artık uluslararası spor diplomasisinde çok önemli yere sahip. Bu tür organizasyonların, özellikle yurt dışında başarılı olması diğer spor branşları için Türkiye açısından çok önemli bir referans oluşturuyor."

Şampiyonanın çok meşakkatli olduğuna, yarışın ardından hemen sonraki senenin çalışmasına başladıklarına değinen Akülke, "Şampiyonayı, Türkiye Motosiklet Federasyonunun yaklaşık 100 hakemi 50 yöneticisi özel güvenlik görevlisi, valilik, belediye ve STK'ların katkısı olmak üzere 2 bine yakın gönüllü ordumuzla gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 200 de üniversite öğrencimiz mevcut." diyerek sözlerini tamamladı.