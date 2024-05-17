Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Hemşirelik Sempozyumu Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde düzenlenen '2. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'nda hemşirelik mesleği ele alındı. Sempozyum sonunda hemşireler tarafından 'Hemşirelik Kıyafetleri Tarihsel Gelişim Aşamaları' konulu görsel sunum yapıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "2. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi.

Hastanenin Konferans Salonu'ndaki sempozyumda, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, açılış konuşması gerçekleştirdi.

İki oturum halinde düzenlenen sempozyumda, hemşirelik mesleği ele alındı.

Sempozyum sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki hemşireler tarafından "Hemşirelik Kıyafetleri Tarihsel Gelişim Aşamaları" konulu görsel sunum yapıldı.

Programın sonunda konuşmacılara belge ve hastanede meslekte 25 yılını dolduran hemşirelere plaket takdim edildi.

Sempozyuma, Korkmaz'ın yanı sıra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mehmet Duran, kurum çalışanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Sempozyum Sağlık Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

 30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın

30 yıl hapis cezası verilen Figen Yüksekdağ: Kimsenin yüzü düşmesin, yüreği kararmasın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title