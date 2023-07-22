Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis aracı devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, çok sayıda işçinin de yaralandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'dan mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4 ölü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis aracı devrildi. İlk bselirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, çok sayıda işçinin de yaralandığı bildirildi.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerine taşıyan minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole girip ağaçlara çarpıp devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirlendi. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.