Afyonkarahisar'ın çay ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis aracı devrildi. Çok sayıda işçinin yaralandığı kazada kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Afyonkarahisar'dan mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın çay ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan servis aracı devrildi. Çok sayıda işçinin yaralandığı kazada kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçilerine taşıyan minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki şarampole girip ağaçlara çarpıp devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığı kazada kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.