Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Güncel Haberler
Bolvadin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Bolvadin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
S.G, idaresindeki 03 SG 029 plakalı otomobil, Erkmen Mahallesi Şehitler Caddesi'nde Y.M'nin kullandığı 03 KS 578 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile İ.K, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Dazkırı'da voleybol turnuvası
Dazkırı'da kaymakamlık ve belediye tarafından üçüncüsü düzenlenen voleybol turnuvası başladı.
Adalet Parkı'nda başlayan 3 gruptaki turnuvaya 12 takım katılıyor.
Turnuvanın finali, 15 Haziran'da yapılacak.
Kaynak: AA / Güncel