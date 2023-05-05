Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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Afyonkarahisar'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.Y'nin idaresindeki 03 DC 656 plakalı araç, Erenler Mahallesi ANS Kavşağı'nda A.K'nin kullandığı 07 AHH 105 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan M.Y. ile K.Y, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda su verimliği anlatıldı
Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'ndaki öğrencilere su verimliği ve su tasarrufu semineri düzenlendi.
Okulun konferans salonundaki sunumun ardından öğrencilere hediye verildi.
Öğrenciler, seminerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ait su verimliği seferberliği tırını inceledi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel