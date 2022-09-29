Afyonkarahisar'dan kısa kısa

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla kurum personeliyle bir araya geldi.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla kurum personeliyle bir araya geldi.

Şahin, "İtfaiyecilik, en çaresiz kalınan anlarda yardım eli olması bakımından kutsal meslekler arasındaki yerini korumaktadır. İtfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan zor ve meşakkatli bir meslektir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlarda çalışan itfaiye personeline başarılar diyoruz." ifadesini kullandı.

Çay'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği

Çay'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kurtuluş İlkokulu önündeki etkinlikte, yaya geçidi kırmızıya boyandı, trafikte yaya önceliğine dikkat çekildi.

Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş ve ilçe protokolü, etkinlik kapsamında sürücülere broşür dağıttı, bilgilendirmede bulundu.

Dinar'da uyuşturucu operasyonu

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, bir miktar metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 14 mermi ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki A.T. ile M.E'ye adli işlem uyguladı.

Dinar'da eşini silahla tehdit eden şüpheli yakalandı

Dinar'da polis ekipleri, eşini silahla tehdit eden şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadın tehdit edildiği ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eşini tehdit eden şüpheliyi biri ruhsatsız 2 tüfek ve 14 fişekle gözaltına aldı.