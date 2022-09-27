Afyonkarahisar'dan kısa kısa Güncel Haberler Afyonkarahisar'da bisiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli cami avlusunda yakalandı. Afyonkarahisar'da bisiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli cami avlusunda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmada bisikletleri çalan şüphelinin A.C.B, olduğunu belirledi. Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki cami avlusunda polis ekiplerince gözaltına alınan A.C.B, emniyetteki ifadesinde bisikletleri çaldığını itiraf ettiği öğrenildi. Afyonkarahisar'da ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişiye işlem yapıldı Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdiği şüpheliye adli işlem uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Taciahmet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği kişiyi durdurdu. Ekipler, üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdiği şüpheliye adli işlem uyguladı. Güncel Kaynak: AA / Arif Yavuz Emniyet Müdürlüğü Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.