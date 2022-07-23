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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Veysel Karani Mahallesine ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Veysel Karani Mahallesine ziyarette bulundu.

Zeybek, mahalle ziyaretleri kapsamında, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Mahallelinin talep ve önerilerini dinleyen Zeybek, "Mahallemizdeki eksiklikleri dinleyerek birim müdürlerimize talimat verdik. İnşallah, en kısa sürede talepleri yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Veysel Karani Mahallesi ziyareti programına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de katıldı.

Afyonkarahisar Belediyesinden çocuklara cimnastik kursu

Afyonkarahisar Belediyesince, çocuklara ücretsiz cimnastik kursu açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Karşıyaka Mahallesi'nde açılan cimnastik kursunda, alanında uzman antrenör tarafından verilen kursta denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz, sinir-kas koordinasyonun gelişmesine fayda sağlayan eğitimler veriliyor. Çocuklar, bir yandan kendilerini geliştirirken, diğer yandan vücutlarına esneklik kazandırıyor."

Açıklamada, cimnastik kursuna gelen çocuklara sosyal aktivite ve zeka oyunları da öğretildiği bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Mehmet Zeybek Karahisar Güncel Haberler

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