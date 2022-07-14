Afyonkarahisar'dan kısa kısa
AA - Arif Yavuz - Güncel
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, sezonun ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Koray Palaz yönetimdeki futbolcular, Kocatepe Spor Kompleksi'nde toplandı.
Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş ile yönetim kurulu üyeleri, takım kadrosuna yeni katılan Olcay Şahan'ın da yer aldığı antrenmanı takip etti.
Bolvadin'de uyuşturucu operasyonu
Bolvadin'de uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta, cerrahi eldiven içerisine gizlenen bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Polis ekipleri, araçtaki A.K, hakkında adli işlem yaptı.
AA / Arif Yavuz - Güncel