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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte esnaf ziyaretinde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, Uzun Çarşı ile Derviş Paşa Caddesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi.

Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Yiğitbaşı, istek ve taleplere çözüm üretti.

Sinanpaşa'da SMA konferansı düzenlendi

Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, Taşoluk beldesindeki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı ilgili konferansa katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen konferansta, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şükrü Boz, konuşma yaptı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Melike Ataseven Kulalı ile Muhsin Elmas da konferansta, sunum yaptı.

Konferansa, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Güncel Haberler

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