Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Mehmet K. yönetimindeki 06 CFM 544 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 50. kilometresinde Başağaç köyü yakınlarında takla atarak refüjde durdu. Kazada, Mehmet K. ve otomobilde bulunan ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çay'da "Çocuk Gelişiminde Babanın rolü" semineri yapıldı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çay Meslek Yüksekokulu'nda "Çocuk Gelişiminde Babanın Rolü" semineri verildi. Okulun konferans salonundaki programda, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Baba Destek Programı (BADEP) Eğitmeni Ahmet Karlı, sunum yaptı. BADEP hakkında bilgi veren Karlı, seminerde babanın çocuk eğitimindeki rolünü anlattı. Konuşmaların ardından program soru cevap şeklinde sona erdi. Seminere, Çay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. AA / Canan Tükelay - Güncel Karahisar Çocuk Çay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.