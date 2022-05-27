Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haberler

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir adrese düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı öne sürülen M.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sandıklı'da traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Sandıklı'da Ziraat Odası Başkanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki traktör şoförlerine reflektör dağıtımı yaptı.

Kentte, Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde "reflektör tak görünür ol" kampanyası başlatıldı.

Kampanyada, ilçedeki köylerde 60 traktör sürücüsüne 120 reflektör dağıtımı yapıldı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, yaptığı açıklamada, trafikte kazaların önüne geçmek amacıyla reflektörlerin çiftçilerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.