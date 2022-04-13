Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) başkan adayı Serkan Sarıçiçek, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Afyonkarahisar'da Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) başkan adayı Serkan Sarıçiçek, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen iftar programının ardından Sarıçiçek, aday yönetim listesini ve projelerini açıkladı.

Sarıçiçek, burada yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren sektörümüz yeni yönetimlerini seçmeye hazırlanıyor. EMİB'de değişim artık zorunlu hale gelmiştir. Bizler de EMİB'in tüm üyelerinden 'Birlikte Yönetim' için destek istiyoruz. Her türlü karar ve girişimlerimizde sektörün tüm bileşenlerinden ve bireylerinden katılım sağlayacağız. Şeffaf olacağız." ifadesini kullandı.

Engelli tiyatrocu evinin önünde 155 kişilik iftar verdi

Afyonkarahisar'da yaşayan engelli tiyatrocu Ercan Kubaş, evinin önünde 155 kişiye iftar yemeği dağıttı.

Kubaş, yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşadığı ameliyat sonrası zor günler geçirdiğini, durumunun iyi olduğunu belirtti.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Türkiye, Maden, Ege, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title