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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA - Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

İlçelerin halk eğitim merkezlerindeki toplantı salonlarında yapılan seminerlere, ilçe protokolleri, kurum çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Seminerde, ilçelerdeki mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı.

???????- İhsaniye'de yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

İhsaniye ilçesinde bağlı Döğer beldesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazide vatandaşların bitkin ve yaralı halde bulunan kızıl şahini teslim aldı.

Ekiplerin, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdüğü kızıl şahin burada tedavi altına alındı.

Kızıl şahinin tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, Alkol, Güncel, Haberler

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