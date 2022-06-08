Afyonkarahisar'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Haberler

Kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 185 hacı adayı Afyonkarahisar Paşa Cami'den dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Paşa Cami önünde düzenlenen törene, 185 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde Afyonkarahisar Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Yılmaz, "Afyonkarahisar'dan uğurladığımız kafilede 185 aday, bir kafile başkanı ile 4 din görevlisi ve bir irşad görevlisi var. Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolda, cümlenizi sağlık ve sıhhatle hac vazifenizi yapmış bir şekilde dönmeyi nasip etsin." dedi.

Törende, hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.