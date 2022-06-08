Afyonkarahisar'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

AA - Mustafa Bayer - Güncel
Afyonkarahisar'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 185 hacı adayı Afyonkarahisar Paşa Cami'den dualarla uğurlandı.

Kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 185 hacı adayı Afyonkarahisar Paşa Cami'den dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Paşa Cami önünde düzenlenen törene, 185 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde Afyonkarahisar Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Yılmaz, "Afyonkarahisar'dan uğurladığımız kafilede 185 aday, bir kafile başkanı ile 4 din görevlisi ve bir irşad görevlisi var. Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolda, cümlenizi sağlık ve sıhhatle hac vazifenizi yapmış bir şekilde dönmeyi nasip etsin." dedi.

Törende, hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

AA / Mustafa Bayer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title