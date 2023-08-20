Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 35 NPK 10 plakalı otomobil, otogar kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen M.G'nin kullandığı 26 AE 314 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile H.E, B.E, E.E. (3) ve E.E. (13) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel