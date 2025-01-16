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Afyonkarahisar'daki Termal Otellerde Yüzde 90 Doluluk Oranı

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Afyonkarahisar'daki termal oteller, yarıyıl tatili rezervasyonlarında doluluk oranını yüzde 90'ın üzerine çıkardı. Valilik ve otelciler, bölgenin termal kaynakları ve zengin gastronomisini vurgulayarak misafirleri beklediklerini belirttiler.

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'daki oteller, yarıyıl tatili rezervasyonlarında yüzde 90'ın üzerine çıktı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, kentteki termal otellerin 10'unun 5 yıldızlı olduğunu anımsatarak, kent genelinde toplam 25 bin yatak kapasitesi bulunduğunu söyledi.

Termal otelcilikte Afyonkarahisar'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Yiğitbaşı, "Konforlu ve hizmet kalitesi nitelikli otellere sahibiz. Bunun yanında Afyonkarahisar gastronomi şehri. Gastronominin her türlüsü, et, tatlı, hamur işleri ve coğrafi işaretli lezzetlerimiz var ve yemek kültürümüz çok zengin. Şehrimiz Zafer'in başkenti ve cazibe merkezi. Ödüllü müzelerimizle, birbirinden farklı tarihi konaklarımızla, tarihi alanlarımızla, lezzetlerimizle ve otellerimizdeki şifa kaynağı termal zenginliklerimizle sömestirde misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Yiğitbaşı, kent merkezinin yanı sıra İhsaniye ve Sandıklı ilçelerinde de termal otellerin bulunduğunu, turistlerin buralara da ilgi gösterdiği aktararak, kentte Frigya'nın yanı sıra birçok tarihi mekanın da gezilebileceğini kaydetti.

"Sömestir yoğunluğu başladı"

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan ise termalin başkenti Afyonkarahisar'da sömestir tatili yoğunluğunun başladığını söyledi.

Termal otelcilikte Afyonkarahisar'ın Avrupa ve dünya ülkeleri arasında yer bulmaya çalıştığına dikkati çeken Gümüşhan, "Okullar bu hafta kapansa da biz sömestir tatiline erken başladık. Bu haftadan girişler başladı, rezervasyonlarımız doluyor. Şimdiden doluluk oranımız yüzde 90'ı geçmiş durumda. Otelciler olarak hazırlıklarımızı günler öncesinde yaptık, programlarımızı tamamladık. Bizler de heyecanlı oluyoruz. Otelcilerimiz de misafirlerimiz de bu durumdan çok memnun." diye konuştu.

Gümüşhan, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden ilginin yoğun olduğu sömestir tatilinde termal otellerde konaklama için rezervasyonlarda son günler yaşandığını kaydetti.

Isparta'dan gelen Osman Bingöl de termal suların şifa kaynağı olduğunu belirterek, burada olmaktan ailece duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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