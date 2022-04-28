Afyonkarahisar'daki termal otellerde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli jeotermal kaynaklara sahip kentlerinden Afyonkarahisar'da, termal otellerin Ramazan Bayramı rezervasyonlarının yüzde 80'e ulaştığı bildirildi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, rezervasyonlarla Afyonkarahisar'da otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Misafirlerin otellere girişlerinin hafta sonu olacağını dile getiren Gümüşhan, "Bayram tatili için Afyonkarahisar'a gelecek misafirlerimiz, şifalı termal sudan faydalanacak. Bunun yanı sıra kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezip, görecek. Frigya ve Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşu yapacak." dedi.

Gümüşhan, bayram rezervasyonlarındaki ilgiden dolayı Afyonkarahisar'daki otel işletmecilerin memnun olduğunu vurguladı.

Otellerin misafirlerine en iyi hizmeti sunacaklarını aktaran Gümüşhan, "Ramazan Bayramı dolayısıyla, otellerimizin kendine ait bir etkinlik ve animasyon programı bulunuyor. Güzel ve eğlenceli bir bayram konseptiyle misafirlerimiz hoşça vakit geçirebilecekler." diye konuştu.