AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLER BAYRAMDA DOLU

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, termal otellerde Ramazan Bayramı döneminde yüzde 95 oranında doluluğa ulaşıldığını söyledi.

Afyonkarahisar'daki termal oteller Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. 2023 yılına Afyonkarahisar'da otellerin çok iyi başladığını belirten ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, "Ocak ayında 15 günlük bir sömestir tatili vardı. Oteller o dönemde yüzde 95, yüzde 100 doluluğu yakaladı. Tabii ardından bir deprem oldu. Ülkemizde büyük deprem felaketi yaşandı. Deprem felaketi sonrasında rezervasyonlar durdu. Üzücü bir durumdu ülkemiz için doğal bir afetti. Bu deprem zamanında tüm Afyonkarahisar'daki otellerimiz misafirlerini ağırladı, en son depremzede misafirlerimizi de 31 Mart'ta gönderdik. Allah onlara kolaylık versin. Mart ayının sonunda da tekrar bir hareketlilik başladı" dedi.

Ramazan dolayısıyla hareketlilik olduğunu anlatan Ali Gümüşhan, "Ramazan Bayramı ile beraber doluluklar yüzde 95 civarında şu anda. Tüm otellerimiz hazırlıklarını yaptı, misafirlerini Afyonkarahisar'da ağırlamayı bekliyorlar, hizmet etmeyi bekliyorlar. Çocuklarımızı bekliyoruz, onlar için animasyonlar, aktiviteler ayarlandı. Hava da güzel olacağa benziyor. Hem dış havuzlar hem iç havuzlar kullanılacak. Gelen misafirlerimiz Afyonkarahisar'ın tarihi yerlerini gezecek. En iyi şekilde ağırlayacağız. Şimdiden tüm misafirlerimize iyi bayramlar diliyorum. Afyonkarahisar'a bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)