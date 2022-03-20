Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 6 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ç, M.Ç. ile S.Ç, "tefecilik", "nitelikli yağma", "resmi belgede sahtecilik" ile "tehdit" suçlarından tutuklandı. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Mart'ta tefecilik yaptıkları öne sürülen 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına almıştı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title