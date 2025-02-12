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Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında iki gün önce başlayan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor ve fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da kontrol altına alınan orman ürünleri fabrikasındaki yangının ardından, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri fabrikasında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve dün kontrol altına alına yangın alanında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın alanındaki metal ve orman ürünlerinden oluşan bazı malzemeler, iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek çıkartılıyor.

Yangında, fabrikada büyük çapta hasar oluştuğu görüldü. Fabrikanın bitişindeki plastik malzemeler üreten bir tesisin de imalathane kısmı zarar gördü.

İtfaiye ekipleri, her iki tesiste de soğutma çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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