Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.