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Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Afyonkarahisar'daki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın
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Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına 26 itfaiye aracı ile müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bir orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 26 itfaiye, orman işletmeye ait 4 arazöz, 4 tomo ile müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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