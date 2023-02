AFYONKARAHİSAR'DAKİ 8 ÖLÜMLÜ KAZAYA İLİŞKİN KKONUŞAN VALİ YİĞİTBAŞI: AĞIR YARALI 4 HASTAMIZ VAR

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (4)

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralananları Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yiğitbaşı daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. 06.43 itibari ile 112'ye gelen ihbarla ekiplerin hızla koordine olarak olay yerine intikal ettiklerini belirten Vali Yiğitbaşı, Diyarbakır'dan Bodrum'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün Çay- Dinar karayolundaki Karavezir- Karabedir rampasında şarampole devrildiğini aktardı. Vali Yiğitbaşı, "İlk bilgilere göre şu an itibarı ile 8 vefatımız var. Ancak burada şu an Devlet Hastanemizdeyiz. Hem yaralılarımızı ziyaret ettik hem başhekimimizden bilgi aldık. Şu an itibari ile burada ağır yaralı, hayati riski taşıyan 3 hastamız var. Bir tanesinin dalağı alındı. Birinin akciğerlerine hava girmesi söz konusu, diren takıldı. 3 hastamız şu an hayati risk taşıyor. Bir tane de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) bir hastamızda şu an beyin cerrahisi uzmanlarımız tarafından ameliyata alındı. Onun da durumu bir miktar ağır. Ancak inşallah hayati risk taşıyan hastalarımızın biz sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyoruz. Bunun dışında da tabii ilk etapta 40 yolcumuz ve 3 mürettebatımız, kayıtlı 40 yolcumuz olduğu bilgisi edinmiştik. Şu anda da yine ağır yaralılarımız çeşitli hastanelere bölgedeki, hızla yakın hastanelerimize sevk edilmiş hastalarımız oldu. Isparta'ya Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne ve Şehir Hastanesi'ne intikal eden hastalarımız var. İlk etapta Dinar'da, Sandıklı'da, Şuhut'ta ve merkezde vardı. Ancak şu an Devlet Hastanemizde ve AFSÜ'de hastalarımız tedavilerini devam ettiriyorlar" dedi.

7'SİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ, BİRİ NETLİK KAZANMADI

Ağır yaralı 4 hasta olduğunu kaydeden Vali Yiğitbaşı, "Diğer hastalarımızın ufak tefek yaralarla şifa bulmasını diliyoruz. Bunun dışında da tabii şu an Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış durumda. Onlar Dinar Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerini şuan tamamladılar. Burada vefat eden vatandaşlarımızın kimlik bilgileri de şu an itibari ile tamamlanmış durumda, bir tane vatandaşımızın sadece kimlik bilgileri henüz netlik kazanmadı. Onun dışında hemen hemen tamamı netlik kazandı ve ailelerine bilgileri verildi. Biz tabii bütün kurumlarımızla cenaze için de cenaze nakil araçlarını belediyelerimizle birlikte ilgili yerlere kimlik bilgileri ulaştığımız vatandaşlarımızın memleketlerine intikal ettireceğiz. Üzücü bir durum gerçekten tüm hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da umuyoruz acil şifalar diliyoruz. Hepimize de geçmiş olsun" diye konuştu. (DHA)