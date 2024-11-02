Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı
Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında sürücüleri henüz belirlenemeyen 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 18 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.