Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Kazada 4 araç birbirine çarptı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
A.D, (25) idaresindeki 03 VF 953 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Sadıkbey kavşağında Ş.İ'nin (27) kullandığı 03 ADV 330 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kazaya kavşaktaki A.Y'nin idaresindeki 03 AAH 853 plakalı hafif ticari araç ile Y.D'nin (40) yönetiminde 03 AEP 903 plakalı otomobil de karıştı.
Kazada, sürücüler Ş.İ, A.D. ile Y.D. ve araçlardaki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ise bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.