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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında karakol komutanı olan astsubay öldü, 15 kişi yaralandı.

Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarındaki 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçlardaki 16 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durgut'un, Şuhut İlçe Karadilli Karakol Komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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