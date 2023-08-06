Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Organize Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kaza sonrası firar ettiği 03 AY 966 plakalı otomobil önünde seyreden E.Ç., yönetimindeki 03 AEB 114 yönetimindeki araca çarptı. Savrulan araç ardından kırmızı ışıkta duraksayan L.Y.'nin kullandığı 03 KU 238 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan N.E., A.E. ve A.Ç., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR