Afyonkarahisar'da "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor - Haberler

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Afyonkarahisar'da "zimem defteri" geleneği sürdürülüyor

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 'zimem defteri' geleneği sürdürülüyor

Afyonkarahisar'da belediye öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, bazı bakkalların borç defteri kapatıldı.

Afyonkarahisar'da belediye öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, bazı bakkalların borç defteri kapatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla "zimem defteri" uygulaması çağrısı hayırseverlerden destek gördü.

Zeybek, Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur ile belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını ödüyor.

Osmanlı geleneği olan "zimem geleneği" uygulamasının birlik ve beraberliğe katkı sağladığını aktaran Zeybek, yaptığı açıklamada,"Buradaki asıl amacımız kardeşlik duygularımızı pekiştirmek. Yardım yapacak olan hayırseverin, yardım yaptığı hemşehrimizi tanımadan onun borcunu küçük esnafımıza ödemesiydi. İnşallah bunu başardık." ifadesini kullandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Mehmet Zeybek, Karahisar, Osmanlı, Borç, Güncel, Haberler

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