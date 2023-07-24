Afyonkarahisar'da zamanında müdahale ile arazi yangını söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Başmakçı ilçe merkezi Sarıköy mevkiinde meydana geldi. Araziden dumanlar çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı ile bölgeye Başmakçı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. - AFYONKARAHİSAR