Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da zamanında müdahale ile arazi yangını söndürüldü

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Başmakçı ilçe merkezi Sarıköy mevkiinde meydana geldi. Araziden dumanlar çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı ile bölgeye Başmakçı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title