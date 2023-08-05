Afyonkarahisar'da Zafer Haftası kutlamaları
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Afyonkarahisar'da her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri için hazırlıklar başladı. Vali ve yardımcılarıyla gerçekleştirilen toplantıda etkinlikler değerlendirildi ve 5 gün sürecek kutlamaların yanı sıra şehitliklerde de anma törenleri düzenleneceği belirtildi.
Afyonkarahisar'da Zafer Haftası kutlamaları dolu dolu geçecek.
Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri için Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Vali Yardımcıları Uğur Kolsuz ve Kübra Teymur ile birlikte hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Zafer Haftası'nda yapılacak etkinlikler tek tek değerlendirildi. 5 gün sürecek etkinliklerde kutlamaların yanı sıra şehitliklerde de anma törenleri düzenlenecek. - AFYONKARAHİSAR