Afyonkarahisar'da Zafer Haftası kutlamaları

Afyonkarahisar'da her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri için hazırlıklar başladı. Vali ve yardımcılarıyla gerçekleştirilen toplantıda etkinlikler değerlendirildi ve 5 gün sürecek kutlamaların yanı sıra şehitliklerde de anma törenleri düzenleneceği belirtildi.